Екатеринбург, 5 августа, 2022, 12:07 — ИА Регнум. На территории Екатеринбургского цирка археологи обнаружили культурный слой XVIII-начала ХХ века. Информация об этом опубликована на сайте свердловского управления госохраны объектов культурного наследия.

(сс) Владислав Фальшивомонетчик Екатеринбургский цирк

Среди находок оказались фрагменты изделий из фарфора, керамики, фаянса и дерева, а также кости животных. По словам директора цирка Тамары Бортниковой, найденные артефакты не повлияют на сроки реконструкции здания. Однако теперь для проведения работ в документацию необходимо включить раздел об обеспечении сохранности объекта культурного наследия.

Подрядчик в ходе реконструкции будет вести согласованную работу с историками. Культурный слой при проведении работ затронут не будет.

Реконструкция Екатеринбургского цирка обойдётся в 2,2 млрд рублей. В последний раз здание обновляли в 2018 году.