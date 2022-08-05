Вестерос, Швеция, 5 августа, 2022, 11:58 — ИА Регнум. 4 августа шведская Aftonbladet написала, что заявка компании Carbomax на получение 2500 тонн российского угля была удовлетворена Торгово-промышленной палатой Швеции.

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В прошлом году Carbomax заключила соглашение на импорт угля из России. Однако из-за санкций, введенных в текущем году на фоне спецоперации России на Украине, компании потребовалось исключение от властей Швеции, чтобы поставки угля состоялись.

Тот факт, что Торговая палата одобрила заявку компании, означает, что уголь может быть выгружен в порту шведского Вестероса с позволения официального Стокгольма.

Журналисты издания напоминают, что Carbomax — компания, которая производит и поставляет углеродную продукцию для сталелитейной промышленности.