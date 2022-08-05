Бишкек, , 11:54 — REGNUM Министерство экономики и коммерции Киргизии вынесло на общественное обсуждение проект постановления об освобождении представительств международных организаций, работающих в республике, от уплаты налогов, пошлин и иных платежей.

Киргизия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

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Для этого международным организациям и их генеральным подрядчикам нужно будет зарегистрироваться в налоговых органах Киргизии.

Также освободить от налоговых выплат предлагается отделы реализации проектов, работающих по договорам, заключенным в рамках реализации международных соглашений.

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