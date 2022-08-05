Москва, 5 августа 2022, 11:53 — REGNUM Центральный банк в рамках девалютизации будет дестимулировать банки формировать вклады в долларах и евро, но каких-либо радикальных мер ожидать не стоит, заявил корреспонденту ИА REGNUM 5 августа глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков (СРЗП).
Ранее в Банке России заявили о том, что будут содействовать ускорению девалютизации в стране и анонсировали дополнительные меры, направленные на сокращение операций российских банков в долларах и евро.
«Я не уверен, что Центральный банк какие-то радикальные меры будет принимать. Он скорее безналичные средства будет дестимудлировать формировать, а в наличных мы сейчас заинтересованы», — сказал Аксаков.
Депутат уверен, что регулятор будет мудро вести себя и в вопросе с физическими лицами будет аккуратно реализовывать меры по девалютизации вкладов.
«Если что-то и будет приниматься, то скорее по юрлицам», — отметил Аксаков.
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