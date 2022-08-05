Москва, 5 августа, 2022, 11:53 — ИА Регнум. Центральный банк в рамках девалютизации будет дестимулировать банки формировать вклады в долларах и евро, но каких-либо радикальных мер ожидать не стоит, заявил корреспондентуИА REGNUM5 августа глава комитета Госдумы по финансовому рынкуАнатолий Аксаков (СРЗП).

Duma.gov.ru Анатолий Аксаков

Ранее в Банке России заявили о том, что будут содействовать ускорению девалютизации в стране и анонсировали дополнительные меры, направленные на сокращение операций российских банков в долларах и евро.

«Я не уверен, что Центральный банк какие-то радикальные меры будет принимать. Он скорее безналичные средства будет дестимудлировать формировать, а в наличных мы сейчас заинтересованы», — сказал Аксаков.

Депутат уверен, что регулятор будет мудро вести себя и в вопросе с физическими лицами будет аккуратно реализовывать меры по девалютизации вкладов.

«Если что-то и будет приниматься, то скорее по юрлицам», — отметил Аксаков.