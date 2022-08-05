Симферополь, 5 августа, 2022, 11:53 — ИА Регнум. Аэромобильная группировка МЧС приведена в готовность на территории Республики Крым в связи с прогнозируемой непогодой 5 августа.

Дарья Драй ИА REGNUM МЧС России

«В связи с ухудшением погодных условий, главным управлением МЧС введен комплекс превентивных мероприятий по минимизации последствий опасных метеоявлений. Приведена в готовность аэромобильная группировка главного управления, организовано тесное взаимодействие муниципальных образований», — приводит «Крыминформ» слова начальника центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Республике Крым Андрея Павлюченко.

В МЧС готовы к экстренному реагированию в случае подтоплений.

Как сообщало ИА REGNUM, в Крыму с 3 по 5 августа объявлено штормовое предупреждение. 5 августа в регионе прогнозируются сильные ливни, град, грозы, шквалистое усиление ветра до 25 метров в секунду, на реках возможен подъём уровня воды до полутора метров.