Пномпень, , 12:01 — REGNUM Военные учения Китая в в Тайваньском проливе, последовавшие за визитом в Тайбэй спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси, представляют собой серьёзную эскалацию напряжённости. Об этом госсекретарь США Энтони Блинкен заявил 5 августа на пресс-брифинге в Пномпене.

Энтони Блинкен U.S. Department of State

Глава Госдепартамента напомнил, что днём ранее Народно-освободительная Армия Китая (НОАК) запустила около 12 баллистических ракет в районе Тайваня. Они упали к востоку от острова, причём пять из них — в пределах эксклюзивной морской экономической зоны Японии.

НОАК, добавил он, объявила о семи зонах ограничений морских и воздушных сообщений в районе Тайваня. Они связаны с учениями и завершатся 8 августа.

«Эти провокационные действия представляют собой серьёзную эскалацию», — подчеркнул госсекретарь США и заявил, что Вашингтон продолжит поддерживать статус-кво по Тайваньскому проливу.

Читайте также: Блинкен: США против односторонних действий по изменению статус-кво Тайваня