Вашингтон, , 11:52 — REGNUM Россия должна сначала выбить из рук американцев Украину как их инструмент борьбы с Россией, а потом заставить говорить о справедливом мироустройстве, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 5 августа, комментируя высказывания премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

США И Россия Иван Шилов © ИА REGNUM

Как сообщалось ранее, Орбан заявил, что установление мира на Украине возможно только при проведении американо-российских переговоров.

« На мой взгляд, говоря о том, что о мире на Украине должны договариваться Россия и США, Виктор Орбан лукавит, делает дополнительный пас в пользу Трампа, у которого он только что гостил. Действительно, не с Байденом же президенту России вести переговоры по Украине…

Мелко берёт венгерский премьер — с этим или следующим (скорее всего, следующим) президентом США Владимир Путин будет говорить не об Украине, а о новом мировом порядке. Причём будет говорить не один, а вместе с Си Цзиньпином, другими лидерами стран — членов БРИКС, которые решат участвовать в этих переговорах. А кто ещё будет на противоположной стороне, пусть решают в G7.