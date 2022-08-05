Вашингтон, 5 августа, 2022, 11:52 — ИА Регнум. Россия должна сначала выбить из рук американцев Украину как их инструмент борьбы с Россией, а потом заставить говорить о справедливом мироустройстве, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 5 августа, комментируя высказывания премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Иван Шилов ИА REGNUM США И Россия

Как сообщалось ранее, Орбан заявил, что установление мира на Украине возможно только при проведении американо-российских переговоров.

«На мой взгляд, говоря о том, что о мире на Украине должны договариваться Россия и США, Виктор Орбан лукавит, делает дополнительный пас в пользу Трампа, у которого он только что гостил. Действительно, не с Байденом же президенту России вести переговоры по Украине…

Мелко берёт венгерский премьер — с этим или следующим (скорее всего, следующим) президентом США Владимир Путин будет говорить не об Украине, а о новом мировом порядке. Причём будет говорить не один, а вместе с Си Цзиньпином, другими лидерами стран — членов БРИКС, которые решат участвовать в этих переговорах. А кто ещё будет на противоположной стороне, пусть решают в G7.

Этим переговорам, однако, должна предшествовать победа нашей страны в борьбе с враждебным России и преступным по отношению к своим собственным гражданам киевским режимом. Этот режим должен быть уничтожен так же, как в своё время был уничтожен нацистский режим в Германии. Советскому Союзу, напомню, не надо было договариваться с США и Великобританией о «мире в Германии»; они договаривались о взаимодействии в победе над гитлеровской Германией. По Украине такое сотрудничество невозможно, значит, и последовательность действий должна быть иной: сначала выбить из рук американцев Украину как их инструмент борьбы с Россией, потом заставить говорить о справедливом мироустройстве. Американцам нельзя оставлять ни одного плацдарма ни на Украине, ни на постсоветском пространстве в целом. Хотя решение этой задачи по другим соседним странам, конечно, — это дело более отдалённого, чем устранение украинской язвы, времени», — отметил Михаил Демурин.