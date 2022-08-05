Санкт-Петербург, , 11:55 — REGNUM Несмотря на то, власти Санкт-Петербурга активно информируют граждан по программе комплексного развития территории (КРТ), жители города всё ещё скептически относятся к реновации. Корреспондент ИА REGNUM изучил настроения петербуржцев в социальных сетях.

Снос дома по программе Реновация Дарья Драй © ИА REGNUM

Жители города заметили, что по реновации уже высказались почти все чиновники и представители законодательства. В своих телеграм-каналах председатели комитетов и вице-губернаторы разъясняли, что нет причин для беспокойства, потому что закон учитывает интересы граждан. Успокаивают и тем, что пока никакие дома не попали под КРТ. Тем более, реновация не коснётся домов выше пяти этажей.

Однако недовольство среди граждан такие действия не искоренили. В чатах на эту тему ведутся оживлённые обсуждения. Петербуржцы пишут, как что-то где-то увидели, что-то где-то прочитали, что-то от кого-то узнали.

«Вопрос по собственникам так и не решен. Получат они стоимость по кадастру, и что дальше? Почему нет записи в законе, что жилье предоставят-равнозначное, как собственникам так и другим категориям? Причем в этом же микрорайоне! Как можно так людей кидать на улицу? Это же беспредел, нарушение статей Конституции! Просто отбирание частной собственности!» — написала Татьяна И.

Закон о комплексном развитии территории не учитывает множества аспектов. В комментариях пользователи задают множество вопросов о том, как поступать в той или иной ситуации.

«А что делать тем, у кого «хрущевка» в ипотеку на 15 лет, а то и на 30 лет. Как банк отнесется к тому, что залоговая квартира просто сносится? Или нам придется брать новую ипотеку по новым ставкам? Кто за это отвечать будет?» — подняла вопрос Татьяна И.

Вместе с тем граждане продолжают формировать письма и собирать подписи, чтобы изменить законопроект о реновации в Петербурге. Ранее граждане выстраивались в очередь, чтобы оставить подписи в Московском районе.

«Я на выходных буду готовить письма, в понедельник распечатаю, на неделе буду собирать подписи, по локациям напишу в понедельник, начну с Волковской и Бухарестской», — пишет Александра А.

Некоторые депутаты пытаются отстаивать интересы граждан даже после того, как их поправки в закон не были приняты. Так, партия «Яблоко» направила в Законодательное собрание проект закона о защите прав граждан при проведении реновации. Документ содержит положения, благодаря которым граждане смогут получить равнозначное жильё в рамках того же муниципального образования. Такая инициатива нашла поддержку петербуржцев.

«Этот антинародный закон надо аннулировать! Хватит обманывать людей и «загонять» в «человейники», — считает Светлана П.

«Согласна, если будут расселять людей из действительно аварийных домов, непригодных для жизни. Я только «за»!» — выступила за законопроект Лариса М.

«Не нужно из привычного района переселять неизвестно куда. Да ещё и давать квартиры меньше размером. Всегда любили заселять в «человейники», где окно в окно», — поддержал пользователь Дима П.

Отметим, что в последнее время участились встречи законодателей с гражданами по интересующим вопросам. Одну из них председатель Законодательного собрания Александр Бельский провёл в Невском районе. Но оказалось, что попасть туда не так просто, адрес в основном нигде не распространяли. На встрече Бельский вновь заверял, что всё происходит в интересах граждан. А все дополнительные вопросы и замечания обсудят в общественном штабе, который начнёт свою работу только в сентябре.

Несмотря на то, что закон о реновации прокомментировали уже почти все, граждане ждут публичное заявление губернатора Петербурга Александра Беглова. Жители города отмечают, что посты в социальных сетях в счёт не идут.