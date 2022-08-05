Бишкек, 5 августа, 2022, 11:51 — ИА Регнум. Премьер-министр Киргизии Акылбек Жапаров подписал решение о введении запрета на вывоз за пределы Евразийского экономического союза макулатуры и отходов картона. Об этом сообщили в правительстве республики.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Киргизия

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Также глава кабинета министров запретил экспорт древесины и лесоматериалов из Киргизии за пределы таможенной территории ЕАЭС.

Отмечается, что ограничения носят временный характер и будут действовать в течение шести месяцев.

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