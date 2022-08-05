Луганск, 5 августа, 2022, 11:50 — ИА Регнум. Вооружённые украинские формирования в районе Артемовска понесли потери из-за обстрела собственной артиллерией из Часового Яра. Об этом 5 августа сообщил офицер Народной милиции (НМ) Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко в своём телеграм-канале.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ВСУ

«В ходе активной фазы боевых действий с направления населенного пункта Часов Яр зафиксирован обстрел украинской реактивной артиллерией своих же позиций в районе Артёмовск. В результате «дружеского огня» уничтожен ротный опорный пункт, бронетехника и до взвода личного состава», — написал он в своём сообщении.

Также офицер НМ ЛНР уточнил, что, по данным разведки республики, одно из подразделений 72-й бригады ВСУ в районе Артемовска не стало выполнять приказ по прикрытию контратакующих штурмующих групп киевских боевиков и самовольно ушло со своих позиций в тыл.

«В результате противник, понеся большие потери в живой силе и технике, отошел на ранее занимаемые позиции. Вышестоящим командованием отданы распоряжения по проведению служебного расследование по факту госизмены», — добавил Марочко.

Как передавало ИА REGNUM, ранее штаб территориальной обороны ДНР сообщили, что в данный момент союзные войска ведут бои в городской черте города Артёмовска