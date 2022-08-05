Москва, , 11:50 — REGNUM В России наблюдается дефицит наличных долларов и евро и поэтому можно было бы упростить их ввоз в страну, заявил корреспонденту ИА REGNUM 5 августа глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков (СРЗП).

Анатолий Аксаков Государственная дума

Ранее в регуляторе заявили о том, что будут содействовать ускорению девалютизации в стране и анонсировали дополнительные меры, направленные на сокращение операций российских банков в долларах и евро.

«Мы, в принципе, заинтересованы в том, чтобы был приток валюты, и я бы наоборот упростил, например, ввоз наличной иностранной валюты в нашу страну, поскольку есть дефицит. Есть дефицит наличных в связи с антироссийскими решениями Америки и Европейского союза», — сказал Аксаков.

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