Джакарта, 18 июня, 2019, 14:38 — ИА Регнум. По меньшей мере 17 человек погибли в результате затопления парома у индонезийского острова Ява, сообщает CNN Indonesia.

Известно, что судно пошло ко дну недалеко от острова Мадура. На его борту находилось более шестидесяти пассажиров.

«Мы думаем, что лодка была перегружена. Из-за большой волны паром опрокинулся и затонул», — заявил представитель полиции Восточной Явы Франс Барунг Мангера.

Сообщается о 17 погибших, 5 пропавших без вести и 39 выживших пассажирах.

Напомним, кораблекрушения распространены в Индонезии, в государстве, которое расположено на 17 тыс. островов, где люди часто путешествуют на паромах. В 2018 году паром затонул в озере на острове Суматра. Тогда более 160 человек погибли.