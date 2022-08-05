Багдад, , 11:51 — REGNUM Взрыв прогремел в центральном районе Багдада в полдень, 5 августа. Об этом сообщает агентство Shafaq.

(сс) Freedom House

По данным журналистов, взрывное устройство было приведено в действие в районе торгового центра Maximall.

По предварительным данным, в результате взрыва никто не пострадал. Район инцидента оцеплен сотрудниками служб безопасности, которые ведут розыск других взрывных устройств, вероятно оставленных боевиками в окрестностях торгового центра.

По предварительным данным, за нападением стоят боевики ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).