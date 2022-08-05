5 августа 2022 | Время чтения меньше минуты

Алексей Колчин, , 12:54 — REGNUM В Екатеринбурге с 12 по 21 августа пройдёт IV Евразийский Фестиваль ландшафтного искусства «Атмофест». Сейчас город активно готовят к этому событию.

Площадь 1905 года в Екатеринбурге Алексей Колчин © ИА REGNUM

На фестивале будут представлены выставочные шоу-сады, каждый площадью до 100 кв. метров. Посетители смогут погрузиться в их атмосферу и почувствовать новую эстетику жизни. Запланированы и другие мероприятия, в том числе для детей.

Гости фестиваля увидят выставочные шоу-сады площадью до 100 кв. м каждый, выстроенные с нуля Алексей Колчин © ИА REGNUM

Подготовка фестиваля ландшафтного дизайна «Атмофест» на площади 1905 года в Екатеринбурге Алексей Колчин © ИА REGNUM

В рамках фестиваля будут созданы пять уникальных садов, выполненных в реальном размере и объединенных единой темой — зеленые истории Екатеринбурга Алексей Колчин © ИА REGNUM

Строительство площадки фестиваля ландшафтного дизайна «Атмофест» в Екатеринбурге Алексей Колчин © ИА REGNUM

Строительство площадки фестиваля ландшафтного дизайна «Атмофест» в Екатеринбурге Алексей Колчин © ИА REGNUM

Строительство площадки фестиваля ландшафтного дизайна «Атмофест» в Екатеринбурге Алексей Колчин © ИА REGNUM

Подготовка фетиваля ландшафтного дизайна «Атмофест» на площади 1905 года в Екатеринбурге Алексей Колчин © ИА REGNUM

На площадке гостей будут ждать Зеленый лекторий, Садовый маркет, детский остров, эко- и релакс-зоны Алексей Колчин © ИА REGNUM

Подготовка фестиваля ландшафтного дизайна «Атмофест» на площади 1905 года в Екатеринбурге Алексей Колчин © ИА REGNUM

Подготовка фестиваля ландшафтного дизайна «Атмофест» на площади 1905 года в Екатеринбурге Алексей Колчин © ИА REGNUM Для создания садов требуется более 300 кубометров земли Алексей Колчин © ИА REGNUM

Подготовка фестиваля ландшафтного дизайна «Атмофест» на площади 1905 года в Екатеринбурге Алексей Колчин © ИА REGNUM

Будут высажены 40 крупных деревьев, 400 кустарников и 2,5 тысячи квадратных метров газона Алексей Колчин © ИА REGNUM

Высадка растений Алексей Колчин © ИА REGNUM

Полив растений Алексей Колчин © ИА REGNUM

На две недели часть Екатеринбурга превратится в красивый, уютный и более зелёный город Алексей Колчин © ИА REGNUM

Торжественное открытие Фестиваля «Атмофест» пройдёт 12 августа Алексей Колчин © ИА REGNUM Администрация города Екатеринбург Алексей Колчин © ИА REGNUM

Фестиваль проводится в Екатеринбурге с 2018 года. До 2021-го он назывался «Атмосферой».