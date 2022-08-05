Кишинёв, 5 августа, 2022, 11:47 — ИА Регнум. Цена российского природного газа для Молдавии, которая в августе побила все рекорды, в сентябре может вырасти ещё на 16%. Об этом на заседании Национального агентства по регулированию в энергетике (НАРЭ) заявил представитель компании «Молдовагаз» Александр Шевчук.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

Согласно расчётам, цена на голубое топливо вырастет с $1458,5 до $1692,02 за 1 тыс. кубометров. В этом случае тариф для населения, если рассчитать все затраты и тарифные отклонения, составит более 45 леев (около 140 рублей) за 1 м3.

В августе тариф на газ в Молдавии подняли на 23%, и он составил 22,99 леев (более 70 рублей). Глава «Молдовагаз» Вадим Чебан поэтому поводу возмутился, так как новый тариф не учитывает реальную стоимость и долги, накопившиеся из-за отставания тарифа от закупочной цены.

Стоит отметить, что в Молдавии для расчета тарифа за газ в августе взяли закупочную стоимость $899,08 за 1 тыс. кубометров. Это на 38% ниже реальной стоимости, по которой поступает топливо.