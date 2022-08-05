Бамиан, Афганистан, 5 августа, 2022, 11:46 — ИА Регнум. В афганской провинции Бамиан начальник отдела образования этой провинции на своей машине сбил первоклассника. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Tysto Авария

Инцидент произошёл в городке беженцев «Навабад» в районе «Шаш Пул» столицы Бамиана.

Исламуддин Усмани и маулави Фаруки, глава и заместитель отдела исламского образования провинции, сбили насмерть семилетнего ребёнка по имени Парвез.

По словам источника, автомобиль, в котором находились эти представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), двигался со значительным превышением скорости, и мальчик погиб мгновенно.

Отец Парвеза работает водителем на Балхабском угольном разрезе в провинции Сарипуль и ещё не знает о гибели сына.

Ранее поступали сообщения о коррупции и этнических предпочтениях маулави Исламуддина Усмани.