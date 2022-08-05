Уфа, , 11:48 — REGNUM «Предпринимательский сабантуй» пройдет в Уфе. Об этом 5 августа сообщает пресс-служба городской администрации.

Мастер-классы Марина Каширская © ИА REGNUM

Сообщается, что мероприятие будет проходить 12 и 13 августа на набережной реки Белой. В рамках сабантуя состоится выставка-ярмарка товаров производителей Башкирии, гостей ждут спортивные соревнования, будут организованы игровые зоны и развлечения для всей семьи, дискуссионные площадки, деловые круглые столы, консультации экспертов, а также показы модельных агентств, концертная программа.

Отмечается, что на «предпринимательском сабантуе» участники смогут найти партнеров, получить консультацию от опытных бизнесменов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии запустили меры грантовой поддержки промышленных предприятий.

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