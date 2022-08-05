Стокгольм, 5 августа, 2022, 11:50 — ИА Регнум. В муниципалитете Швеции Сурахаммар уже год в местных органах власти Центристы, Умеренные, Либералы и Шведские демократы правят совместно. Однако такое сотрудничество местного отделения партии Центристов со Шведскими демократами крайне не нравится руководству Центристов в Стокгольме. Об этом 5 августа сообщила радиостанция Sveriges Radio.

Anders Sikvall Флаг Швеции

Несмотря на протесты из Стокгольма, лидер местных Центристов в муниципалитете Сураххаммар Эркки Висти считает, что сотрудничество со Шведскими демократами продвигается успешно на местном уровне и полностью себя оправдывает.

«Мы сожалеем об этом, мы довели им (местному отделению Центристов — прим. ИА REGNUM) свою точку зрения как лично, так и публично. Но мы по этому поводу еще ведем с ними диалог», — заявил в эфире радиостанции партсекретарь Центристов Майкл Артурссон.

Напомним, что на сентябрьские выборы в риксдаг Центристы в негласной манере идут в левом блоке в то время, как Шведские демократы были приняты в правую правительственную альтернативу под руководством Умеренных.