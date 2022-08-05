Оренбург, , 11:46 — REGNUM В Оренбургской области жертвой коронавирусной инфекции стал ещё один человек. Летальный исход зафиксирован за последние сутки, сообщает 5 августа оперштаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Стоит отметить, в регионе длительное время эпидситуация была стабильной. Почти за месяц это первый смертельный случай носителя коронавируса. С начала пандемии в Оренбуржье от заболевания умерли 4027 человек.

За минувшие сутки в регионе выявили 73 новых заражения коронавирусом, что на два больше, чем днём ранее. В стационарах лечение получает 51 пациент. Состояние трёх человек оценивается как тяжёлое.