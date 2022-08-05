Красногорск, 5 августа, 2022, 11:45 — ИА Регнум. В Московской области началась реализация двух инвестиционных проектов по выращиванию овощей защищенного грунта. На строительство новых теплиц направят более 18 млрд рублей, сообщили в пресс-службе регионального Минсельхозпрода.

Овощи

Теплицы для выращивания овощей построят в городском округе Воскресенск и в Луховицах. В Луховицах построят тепличные комплексы общей площадью 50 га, где буду выращивать почти 42 тыс. тонн овощей в год.

Теплицы планируют ввести в эксплуатацию в конце 2022 года. Будет создано 820 новых рабочих мест. Отмечается, что реализация этих инвестпроектов позволит вывести Подмосковье на первое место в России по сбору тепличных овощей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Подмосковье увеличивается количество теплиц.

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