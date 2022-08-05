Москва, 5 августа, 2022, 11:45 — ИА Регнум. Меры Центрального банка по ускорению процесса девалютизации не отразятся на рядовых гражданах, хранящих сбережения в долларах и евро, заявил корреспонденту ИА REGNUM 5 августа глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков (СРЗП).

Иван Шилов ИА REGNUM Анатолий Аксаков

Ранее в регуляторе заявили о том, что будут содействовать ускорению девалютизации в стране и анонсировали дополнительные меры, направленные на сокращение операций российских банков в долларах и евро.

«Спокойно, не дергаться, ничего не делать абсолютно, потому что никто не будет покушаться на эти деньги. Никто не будет ухудшать условия хранения, сбережения этих денег», — сказал Аксаков, отвечая на вопрос, нужно ли гражданам менять валюту на рубли.

Имеющиеся на руках деньги он предлагает всё же хранить в банках, пока они работают по действующему режиму.

«Понятно, что ЦБ будет постепенно усложнять формирование таких вкладов, но это для действующих вкладов в обычной практике никак не влияет», — добавил депутат.

Аксаков напомнил, что валюту можно использовать в зарубежных поездках.

«Если как сбережения будете использовать эти деньги, то сейчас никакие правила никто не будет менять по действующим вкладам. Можете сформировать вклад и спокойно жить, потому что никто не изменит действующие правила», — пояснил он.