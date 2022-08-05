Мадрид, 5 августа, 2022, 11:43 — ИА Регнум. Температура Средиземного моря превысила обычные значения для августа, особенно в западной части, которая проходит между материковым побережьем Испании и побережьем Италии. Об этом пишет агентство EFE.

OH 237 Средиземное море

Отмечается, что в некоторых точках Балеарских островов вода достигла 30 градусов.

Согласно данным, предоставленным EFE Государственным метеорологическим агентством, на испанском побережье, в зависимости от района, температура Средиземного моря поднялась от 2,5 до четырёх градусов по сравнению с обычными отметками для этого времени года, в то время как в Италии она поднялась на пять градусов.