Бишкек, , 11:42 — REGNUM За семь месяцев 2022 года налоговая служба Киргизии смогла собрать более 27 млрд 819 млн сомов (21 млрд 75 млн рублей) страховых взносов. Об этом сообщает пресс-служба фискального ведомства.

Киргизский сом

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При этом план по сбору перевыполнили на 2,5% или более чем на 679 млн сомов (512 млн рублей).

Отмечается, что киргизским налоговикам удалось увеличить темпы сбора страховых взносов на 28,1% или на 6 млрд 102 млн сомов (4 млрд 602 млн рублей) по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

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