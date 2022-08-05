Донецк, 5 августа, 2022, 11:42 — ИА Регнум. В данный момент союзные войска ведут бои в городской черте города Артёмовска. Об этом 5 августа сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР) в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Специальная военная операция

«Идут бои в городской черте Артемовска», — говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что на сегодняшний день группировкой войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке Вооружённых сил РФ было освобождено в общей сложности 266 населённых пунктов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что группировка войск ЛНР и ДНР при огневой поддержке ВС России освободила поселок Гладосово.