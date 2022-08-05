Ульяновск, , 11:42 — REGNUM В Ульяновской области в рамках празднования Дня воздушного флота России состоятся показательные выступления воздушных судов и парашютистов. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора.

Укладка парашюта Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Праздничные мероприятия в честь Дня ВМФ стартуют 8 августа аэродроме Ульяновск — Белый Ключ и продлятся по 21 августа.

В области состоится 62-й открытый чемпионат Воздушно-десантных войск России, в рамках которого также разыграют кубок Воздушно-десантных войск (на приз командующего ВДВ) и пройдут соревнования по парашютному спорту на кубок ульяновского губернатора. Ожидается участие около 300 парашютисты из 15 регионов России и Белоруссии.

Помимо этого, 19 августа начнётся первенство Ульяновской области по парашютному спорту, посвящённое памяти кавалера ордена Мужества Александра Шишкова. Итоги состязаний подведут 21 августа.

Кроме того, 20 августа состоятся праздничные мероприятия и показательные выступления воздушных судов и спортсменов-парашютистов, посвящённые профессиональному празднику.

Как сообщало ИА REGNUM , в 2011 году рамках в Ульяновске ветераны парашютного спорта России совершили прыжки на рекорд по возрасту. Участниками стали десять возрастных парашютистов, младшему из которых был 51 год, а старшему — 78 лет.

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