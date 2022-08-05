Рязань, 5 августа, 2022, 11:46 — ИА Регнум. Видеокамеру для трансляции хода ремонта Северной окружной дороги установили в Рязани, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 5 августа в пресс-службе правительства региона.

Марина Каширская ИА REGNUM Видеокамера

Круглосуточную камеру установили в районе заправочной станции у поворота на посёлок Борки. Теперь в онлайн-режиме на сайте Дирекции дорог Рязанской области можно отслеживать обстановку на трассе и ход реконструкции дороги. На участке протяжённостью почти 3,5 км расширяют проезжую часть, обустроят велодорожку, сделают освещение и надземный пешеходный переход.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Рязани неоднократно жаловались на низкие темпы работ на Северной окружной дороге. На несовпадение докладов минтранса с реальностью указал и врио губернатора Павел Малков.