Черкесск, , 11:42 — REGNUM В 2022 году курорт «Архыз» будет продан частному инвестору. Уже в октябре будет объявлен открытый конкурс с поэтапной передачей акций всесезонного курорта в Карачаево-Черкесии в частные руки. До конца 2022 года конкурсные процедуры завершатся, сообщили 5 августа в пресс-службе компании АО «Кавказ. РФ».

Курорт «Архыз» Пресс-служба «Кавказ. РФ»

Планируется, что до конца года новый владелец заплатит за 25% акций управляющей компании «Архыз», после чего курорт перейдет в частные руки.

«Оставшиеся акции инвестор сможет выкупить в течение 15 лет, если выполнит взятые на себя обязательства: в том числе построит в течение четырех лет не менее 30 км новых горнолыжных трасс; создаст единую зону катания в туристических поселках Романтик, Лунная Поляна и Дукка; в течение восьми лет доведет число мест размещения до восьми тысяч», — говорится в сообщении компании «Кавказ. РФ».

По словам генерального директора компании Хасана Тимижева, стоит задача «не просто продать курорт», а «найти наиболее эффективный путь для его дальнейшего развития».

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