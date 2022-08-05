Черкесск, 5 августа 2022, 11:42 — REGNUM В 2022 году курорт «Архыз» будет продан частному инвестору. Уже в октябре будет объявлен открытый конкурс с поэтапной передачей акций всесезонного курорта в Карачаево-Черкесии в частные руки. До конца 2022 года конкурсные процедуры завершатся, сообщили 5 августа в пресс-службе компании АО «Кавказ. РФ».
Планируется, что до конца года новый владелец заплатит за 25% акций управляющей компании «Архыз», после чего курорт перейдет в частные руки.
По словам генерального директора компании Хасана Тимижева, стоит задача «не просто продать курорт», а «найти наиболее эффективный путь для его дальнейшего развития».
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