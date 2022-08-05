Ходейда, Йемен, , 11:43 — REGNUM Правительство Йемена и командование повстанцев-хуситов выступили с взаимными обвинениями в адрес друг-друга. Об этом 5 августа сообщает информационное агентство Khabar со ссылкой на заявление министерства обороны Йемена.

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По данным военного ведомства, за 4−5 июля хуситы совершили 49 провокаций, которые являются нарушением режима о прекращении огня. Отмечается, что хуситы обстреливают позиции армии провинции Ходейда на западном побережье страны.

В то же время, командование повстанцев-хуситов сообщает о нарушениях перемирия со стороны правительственных сил и их союзников. По оценке повстанцев, за минувшие сутки в провинции Ходейда армия 24 раза обстреляла позиции повстанцев из артиллерии и 44 раза — из стрелкового оружия.