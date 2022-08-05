Пномпень, , 11:41 — REGNUM Министр иностранных дел России Сергей Лавров направил генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу письмо о несоблюдении Соединенными Штатами своих обязанностей страны-хозяйки штаб-квартиры ООН. Об этом 5 августа Лавров заявил журналистам.

Сергей Лавров Mid.ru

По его словам, у США как у страны-хозяйки штаб-квартиры есть перед ООН и перед всеми членами юридические обязательства делать все, чтобы любая страна — член ООН могла нормально, комфортно участвовать в работе любых органов Организации.

«Соединенные Штаты, конечно, манкируют этой своей обязанностью. Вот недавно я отправил письмо генеральному секретарю ООН (Антониу Гутеррешу), который в свою очередь обязан добиваться от страны — хозяйки штаб-квартиры, чтобы она вела себя прилично», — заявил Лавров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель России Ирина Тяжлова заявила, что визы российским делегатам, которые намерены отправиться в Женеву для участия в мероприятиях по безопасности информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) по линии ООН, не выдают не только США, но и Швейцария.

Она назвала категорически неприемлемой и дискриминационной практику отсекать представителей государств от мероприятий под эгидой ООН, в качестве предлога используя для этого искусственно созданные визовые препятствия.

Напомним, США отказалм в выдаче визы директору департамента международной информационной безопасности МИД Андрею Крутских, который должен был стать главой российской делегации на сессии рабочей группы открытого состава ООН по безопасности ИКТ.