Тольятти, Самарская область, , 11:41 — REGNUM Крупный пожар на территории кафе ликвидировали под Тольятти. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Самарской области.

Пожарные (сс) Andrew Magill

Сообщается, что утром 5 августа спасатели получили информацию о пожаре на территории кафе по адресу: Ставропольский район, 977 км федеральной автотрассы М-5 «Урал». По тревоге были подняты 120 огнеборцев на 47 единицах техники. Также были задействованы пожарно-насосная станция, рукавный автомобиль и пожарный поезд со станции «Самара».

Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что горит двухэтажное здание на площади 750 кв. метров. Был объявлен ранг вызова — Пожар № 2.

Отмечается, что из здания было эвакуировано десять человек. К счастью обошлось без погибших и пострадавших. Спасатели сформировали три боевых участка по тушению пожара, защите леса и соседнего здания, были задействованы пять звеньев газодымозащитной службы. В результате угроза распространения пожара была устранена.

Сообщается, что вскоре пожар был ликвидирован. Сейчас специалисты устанавливают причины возгорания.