Ханты-Мансийск, , 11:39 — REGNUM В Югре сильное задымление и запах гари наблюдаются практически во всех муниципалитетах. Об этом сообщает телеканал «Югра».

Лесной пожар Firecorps.org

Площадь лесных пожаров в Югре достигла 40,5 тысяч гектаров, днём ранее она составляла 19,4 га, сообщает Авиалесоохрана.

В Югре 5 августа огнеборцы ликвидируют 54 возгорания. На тушении работают более тысячи человек и 39 единиц техники, из других регионов привлекут ещё 104 сотрудника парашютно-десантной службы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, депутат из Югорска создал петицию с требованием отставки главы региона Натальи Комаровой из-за несвоевременных действий по ликвидации лесных пожаров.

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