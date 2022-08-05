Стокгольм, , 11:53 — REGNUM Прием слишком большого количества витамина D и слишком большого количества йода может представлять серьезный риск для здоровья человека. Поэтому в настоящее время Шведское продовольственное агентство намерено ввести максимальный предел того, насколько высокой может быть рекомендуемая суточная доза этих пищевых добавок. Об этом 5 августа сообщил телеканал SVT.

Витамины

«Да я вообще считаю, что нужно быть очень осторожным с приемом витаминов, минералов и тому подобного», — сказал Матс Палмер, старший врач эндокринологии и специалист по заболеваниям, влияющим на обмен веществ в организме.

Огромные количества витамина D могут в худшем случае вызвать почечную недостаточность, а слишком много йода может привести к перепроизводству гормонов щитовидной железы, что может вызвать учащенное сердцебиение и тремор.

Согласно предложению Шведского продовольственного агентства, максимальный предел приема витамина D должен составлять 100 мкг в день, а для йода — 200 мкг в день.