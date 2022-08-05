Севастополь, 5 августа, 2022, 11:38 — ИА Регнум. В Севастополе водитель троллейбуса грубо обошёлся с ребёнком-инвалидом и сопровождавшей его женщиной. Сообщения, появившиеся в СМИ и соцсетях, проверяют следователи, сообщили 5 августа в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета России.

Инвалидное кресло

Проверка проводится по поручению руководителя ГСУ СКР на предмет наличия в действиях уполномоченных лиц признаков преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ — «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Ранее в СМИ появилась информация о том, что водитель троллейбуса маршрута №1, мешал заходу и выходу женщине и ребёнку-инвалиду в специальном кресле, сообщалось, что водитель вёл себя грубо.

Обстоятельства инцидента выясняют следователи, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Свою проверку начала и прокуратура, сообщили в городском надзорном ведомстве. Прокуроры дадут оценку соблюдению сотрудником ГУПС «Севэлектроавтотранс» законодательства о социальной защите инвалидов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Липецкой области СК возбудил уголовное дело о нарушении прав граждан с ограниченными возможностями здоровья в геронтологическом центре.