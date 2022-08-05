ДНР, 5 августа, 2022, 11:38 — ИА Регнум. Группировка войск ЛНР и ДНР при огневой поддержке ВС России освободила поселок Гладосово, сообщили 5 августа в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

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Поселок расположен между Горловкой и Артемовском (Бахмутом), в котором в настоящее время идут бои.

Всего с начала специальной военной операции на территории ДНР освобождено 266 населенных пунктов.