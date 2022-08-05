Тулун, Иркутская область, , 11:37 — REGNUM ГУ МВД РФ по Иркутской области 5 августа известило о дорожной аварии с участием рейсового автобуса в Тулуне.

ДТП в Тулуне МВД

По предварительной информации, сегодня около 14: 20 местного времени у автобуса «ПАЗ», следовавшего по маршруту №7 на ул. Ватутина, произошла поломка тормозной системы. Во избежание трагичных последствий 59-летний водитель принял решение об остановке транспортного средства, свернув на обочину и наехав на железнобетонное забортное ограждение.

Принятыми действиями мужчине удалось остановить автобус, однако в результате происшествия двум пассажиркам потребовалась медицинская помощь.

В настоящее время на месте происшествия работают Госавтоинспекторы. Все обстоятельства и причины случившегося выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, с 25 по 31 июля на территории Иркутской области произошло 43 аварии, в которых 8 человек погибли, 56 человек получили травмы различной степени тяжести.

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