Абу-Даби, , 11:37 — REGNUM Организация стран — экспортеров нефти должна найти тонкий баланс, чтобы не израсходовать все имеющиеся запасы нефти, заявил генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс в интервью телеканалу Al-Arabiya.

Штаб-квартира ОПЕК Priwo

Аль-Гайс также прокомментировал принятое 3 августа решение ОПЕК+ увеличить добычу на незначительную величину — 100 000 баррелей в сутки, пояснив, что «наша цель — проверить реакцию рынка».

Также глава Генеральный секретарь заявил, что организация не конкурирует с Россией, так как «на рынке есть место для всех» даже с учетом скидок, которые российские поставщики предоставляют Азии.

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