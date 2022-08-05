Стокгольм, 5 августа, 2022, 11:56 — ИА Регнум. Распространение коронавируса продолжает набирать обороты в Швеции. Об этом 5 августа в интервью новостному агентству TT заявила Сара Байфорс, глава одного из отделов Агентства общественного здравоохранения.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Швеция

По ее словам, сейчас уровень госпитализации ковид-пациентов превышает аналогичные значения двух предыдущих летних сезонов во время пандемии коронавируса. Это может привести к напряженной ситуации для системы здравоохранения, предупредила Байфорс.

«Это означает, что те, кто работает в сфере здравоохранения, тоже заболевают и должны оставаться дома [на самоизоляции]. Поэтому нагрузка может быть тяжелой», — отметила она.

Однако число инфицированных далеко не так велико, как во время предыдущих пиков пандемии. Байфорс также успокоила общественность, сказав, что нынешнее развитие ситуации не позволяет Агентству общественного здравоохранения рекомендовать правительству Швеции вводить какие-либо новые рекомендации в области здравоохранения.