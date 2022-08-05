Чукотский АО, 5 августа, 2022, 11:34 — ИА Регнум. Строительство паромно-пассажирского причала в Угольных Копях выполнено на 90% — специалисты на площадке завершили основные работы и приступили к внутренней отделке помещений, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Чукотки.

Олег Кугаев ИА REGNUM Переправа в город Анадырь из поселка Угольные Копи

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На причале №10 построены все три терминала — пассажирский, грузовой и грузопассажирский. Необходимые материалы и оборудование поступили на теплоходе «Лиза».

«Сейчас идет внутренняя отделка помещений, проводка электричества и монтаж вентиляции. На причале предусмотрена крытая остановка. Пассажирам будет удобно. Погода позволяет проводить бетонирование площадок и облагородить территорию вокруг», — сказал губернатор Чукотки Роман Копин.

Завершить строительство причала планируется в сентябре. Проект реализуется в рамках госпрограммы «Развитие транспортной системы» в целях повышения качества и безопасности пассажирских перевозок через Анадырский лиман. В минувшем году в Анадырь доставили паром ледового класса, который будет задействован на маршруте между столицей Чукотки и поселком Угольные Копи.

Как сообщало ИА REGNUM, десять из 250 спусков к воде в центре Санкт-Петербурга официально признаны причалами.