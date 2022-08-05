Джакарта, , 11:35 — REGNUM Землетрясение магнитудой 5,2 потрясло Южный Ниас провинцию Северная Суматра в Индонезии, сообщает Detik.

Землетрясение Zeml.info

Землетрясение произошло 5 августа в 00:39 по западно-индонезийскому времени.

Эпицентр землетрясения находился в 195 км к юго-западу от Южного Ниаса. Очаг землетрясения залегал на глубине 37 км.

Пока неизвестно, был ли нанесен ущерб в результате землетрясения.

Как сообщало ИА REGNUM, вулкан Анак Кракатау в Индонезии в последние дни проявлял повышенную активность.

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