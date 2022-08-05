Оренбург, , 11:35 — REGNUM В Оренбурге вынесен приговор по делу о долевом строительстве. Застройщик в 2017 году привлекал средства граждан, однако дом до сих пор не построен, сообщили 5 августа в пресс-службе областной прокуратуры.

Суд

Житель Оренбурга привлекал средства дольщиков, при этом не заключая с ними договоры о долевом участии. На строительства Постановлен приговор в отношении недобросовестного застройщика трехэтажного многоквартирного дома в посёлке Пригородный было привлечено в общей сложности 11,68 млн рублей.

Фигурант создал фирму и оформил ее на сестру, фактически являясь руководителем организации. Ранее созданные им компании имели плохую репутацию сфере строительства.

Суд признал оренбуржца виновным в совершении преступления по части 2 статьи 200.3 УК РФ («Привлечение денежных средств граждан для строительства, в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, совершенное в особо крупном размере»). Ему назначено пять лет лишения свободы, с дополнительным наказанием в виде лишения права заниматься деятельностью в строительных организациях на срок два с половиной года. Кроме того, застройщик оштрафован на 100 тыс. рублей. Приговор не вступил в законную силу.