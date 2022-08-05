Тайбэй, 5 августа, 2022, 14:40 — ИА Регнум. Главной тенденцией развития общественной жизни в Китае является национализм. Об этом в интервьюИА REGNUM заявил писатель, китаевед Юрий Тавровский.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

«В Китае сейчас самая главная тенденция — патриотизм/национализм, он усиливается, особенно среди молодёжи», — заявил эксперт.

По мнению писателя, в Пекине должны были состояться демонстрации в районе американского посольства, но ничего не произошло.

«Это симптом того, что легкие на подъем студенты не сочли нужным раскачивать лодку (вокруг визитаНэнси Пелоси — ИА REGNUM), а власти не хотят разжигать этот конфликт внутри общества. Впереди ключевое событие 10-летнего правления Си Цзиньпина — ХХ съезд КПК. Все усилия и всё внимание будут сосредоточены именно на этом» — заключил Тавровский.

Напомним, что вокруг визита спикера нижней палаты американского Конгресса Нэнси Пелоси возник дипломатический конфликт между Китаем и США.