Петропавловск-Камчатский, 5 августа, 2022, 11:32 — ИА Регнум. Перед социальными учреждениями Камчатки поставлена задача на 100% перейти на использование продуктов питания местных производителей, об этом глава региона Владимир Солодов заявил в эфире программы «Камчатка. Главное за неделю».

Продукты питания

Читайте также: Камчатка показала уверенный рост экономики — губернатор Солодов

Учреждения в основных районах края на 85-90% обеспечены молочной продукцией, яйцами, овощами открытого грунта от местных производителей.

«Во-первых, это позволяет заключать долгосрочные контракты, имеющие важное значение для местных производителей. Во-вторых, использование камчатской продукции обеспечивает стабильность поставок, гарантию качества и устойчивую стоимость закупок для соцучреждений», — сказал Солодов.

По остальным продуктам питания правительство края ведёт прямую работу с регионами-производителями для оптимизации качества и лучшей цены.

В крае планируется активно развивать тепличное хозяйство для обеспечения потребностей населения в овощах закрытого грунта.

Как сообщало ИА REGNUM, экономика Камчатки в 2021 году показала уверенный рост как к 2020, так и к допандемийному 2019 году.