Благовещенск, 5 августа, 2022, 11:36 — ИА Регнум. В Амурской области у части населения возникли проблемы с качеством сотовой связи из-за падения башен, раздающих сигнал. Конструкции разрушил сильный ветер, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 5 августа в пресс-службе министерства цифрового развития и связи Амурской области.

Мобильные радиопередатчики

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Мобильный оператор восстанавливает повреждённые башни. Проблемы с качеством связи обещают устранить до 3 сентября. Компании предстоит построить новые конструкции для раздачи сигнала. Профильное министерство намерено контролировать эти работы.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 августа в Благовещенске ливень затопил дороги и стал причиной отключения электроснабжения на нескольких подстанциях. Электричество пропало в Астрахановке, Моховой Пади, селе Белогорье, улицах Горького и Чайковского, а также на территории между рек Амур и Зея.