Дамаск, , 12:05 — REGNUM Сирийские власти приняли решение о временной приостановке работы КПП «Нейсиб» на границе с Иорданией. Об этом 5 августа сообщает Al-Araby-al-Jadid.

Сирия Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным журналистов, решение было принято сирийскими властями «из соображений безопасности» на неопределенный срок.

Также, по данным издания, сирийские власти приостановили действие соглашения о зоне свободной торговли на границе двух стран. По оценке журналистов, это решение было принято властями Сирии по просьбе Ирана.

Отмечается, что в Тегеране якобы негативно воспринимают заявления властей Иордании о намерении бороться с ростом «иранской экспансии» на Ближнем Востоке и призывают сирийских союзников оказывать давление на Иорданию.

Ранее власти Сирии также отказались поставлять в Иорданию воду из реки Ярмук, несмотря на действующее соглашение о водных ресурсах 1987 года.