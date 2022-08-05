Авдеевка, Украина, 5 августа, 2022, 11:31 — ИА Регнум. Киевская армия на направлениях на Пески и Авдеевку отходит на вторую линию позиций и получает усиление, сообщил в своем телеграм-канале 5 августа военкор Юрий Котенок.

Иван Шилов, ИА REGNUM Донбасс

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Противник получает подкрепление отдельными аэромобильными батальонами, аэромобильной бригадой и подразделениями «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«После провала под Донецком они усиливаются артиллерией. Позиции они теряют. Мы их поджимаем крепко, и они пытаются перегруппироваться», — отметил военкор.