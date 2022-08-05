Иркутск, 5 августа, 2022, 11:30 — ИА Регнум. СУ СК РФ по Иркутской области 5 августа известило о вынесении приговора по коррупционной статье 42-летней женщине — бывшему начальнику Шелеховского районного отделения судебных приставов Управления Федеральной службы судебных приставов по Иркутской области.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Взятка

Следствием и судом установлено, что в октябре 2019 года бывший начальник отделения судебных приставов совместно с одним из вышеуказанных подчиненных приставом-исполнителем получила взятку от генерального директора юридического лица за снятие ареста с банковского счета и возврат ранее взысканных денежных средств с банковского счета этого юридического лица.

Общая сумма денежных средств, полученных должностными лицами преступным путём, составила около 480 тысяч рублей.

Напомним, что ранее приговором Шелеховского городского суда двое судебных приставов-исполнителей признаны виновными в совершении в период с 2017 по 2020 годы 12 преступлений, предусмотренных статьями о мошенничестве и взятках. Одной из которых назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Второй подсудимой назначено наказание в виде принудительных работ на срок 3 года и штрафа в размере 1 млн рублей.

Они получали от граждан взятки за незаконные действия, а именно за прекращение исполнительных производств по взысканию с лиц денежных средств и не вынесение постановлений о наложении ареста на имущество должников, и другое. Кроме того, должностные лица неоднократно вводили в заблуждение представителей юридических и физических лиц относительно наличия у них возможности совершить в их пользу незаконные действия, за что также получали денежные средства.

Подозреваемые были задержаны в марте 2020 года. В их служебных кабинетах и по местам жительства проведены обыски.

Суд с учетом мнения прокурора назначил подсудимой наказание в виде лишения свободы на 7 лет 6 месяцев условно с испытательным сроком 4 года со штрафом в размере 200 тысяч рублей и с лишением права занимать должности на государственной службе, в органах местного самоуправления, в государственных и муниципальных учреждениях, связанные с осуществлением функций представителей власти на срок 5 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о возбуждении уголовного дела по коррупционной статье в отношении директора МАОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением английского языка № 27» Ангарска.

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