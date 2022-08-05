Москва, , 11:28 — REGNUM В ходе удара по СИЗО в Еленовке Донецкой Народной Республики (ДНР), где находились пленные киевские боевики, украинские нацисты использовали артиллерийское дальнобойное вооружение НАТО, включая американскую реактивную систему залпового огня HIMARS. Об этом 5 августа сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

РСЗО HIMARS U. S. Department of Defense

Напоминается, что удар со стороны ВСУ по СИЗО в Еленовке, в котором содержались украинские военнопленные, был произведён для устранения свидетелей военных преступлений киевского режима.

«Точность и кучность попадания ракет, а также иные обстоятельства подтверждают, что это были умышленные, спланированные действия украинской стороны с применением артиллерийского дальнобойного вооружения НАТО, в том числе реактивной системы залпового огня HIMARS», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 29 июля вооружённые украинские формирования ударили по СИЗО в Еленовке, где находились пленные ВСУ, в результате чего 50 человек погибли и 73 военнопленных, а также восемь сотрудников изолятора получили ранения.