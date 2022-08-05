Ульяновск, , 11:26 — REGNUM В Ульяновской области из резервного фонда правительства выделили средства на восстановление после урагана сельского клуба и школы. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

Грозовой фронт с ураганным ветром обрушился на Ульяновскую область 13 июля, в результате пострадала инфраструктура в Новомалыклинском районе. На восстановление сельского клуба и школы в муниципалитете средства выделено более 11 млн рублей из резервного фонда регионального правительства.

Данные средства направят на ремонт Верхнеякушинского сельского клуба и Старобесовской школы имени А. Ф. Юртова. Восстановление кровли клуба обойдётся почти в 8 млн рублей, остальные 3 млн рублей потратят на замену окон в школе.

Ранее губернатор Ульяновской области Алексей Русских поручил завершить ремонтные работы «в кратчайшие сроки».

Как сообщало ИА REGNUM , грозы и ураган обрушились на Ульяновскую область 13 июля. В результате пострадали около 40 домов, сумма ущерба оценивается в 290 тыс. рублей. Кроме того, повреждены сильным ветром кровля дома культуры на площади 300 кв. метров, выбиты стекла и сломан козырёк в школе, оборвана линия электропередач.